Переговорный марафон в Казани: С кем Путин встретится на саммите Россия — АСЕАН

Президент России Владимир Путин проведёт серию двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Как следует из материалов Кремля к мероприятию, график главы государства на 17–18 июня будет плотным: переговоры запланированы с лидерами и представителями сразу нескольких стран.

17 июня Путин побеседует с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В этот же день в Казани состоится встреча российского лидера с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Кроме того, на полях саммита у Путина запланирована встреча с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим.

Отдельно помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что вечером 17 июня Путин примет министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. По его словам, Фидан, находящийся с визитом в Москве, сам попросил о встрече с российским лидером, и эта просьба будет удовлетворена. Переговоры ориентировочно пройдут около 20:00 в Казани.

18 июня программа продолжится новыми встречами. Путин проведёт переговоры с премьер-министром Восточного Тимора Шананой Гужмау, который впервые посетит Россию с визитом. Также в этот день запланированы беседы с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Воном, премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном и главой правительства Камбоджи Хун Манетом.

В Кремле уточнили, что на встрече с сингапурским премьером стороны обсудят двустороннюю повестку, включая перспективы торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. С премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном Путин также намерен обсудить состояние отношений и расширение практического сотрудничества.

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с участием стран Юго-Восточной Азии. В объединение входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины. Город станет крупной международной площадкой для диалога с азиатскими партнёрами. В столицу Татарстана прибудут главы государств и правительств стран-участниц, а также бизнес-делегации более чем из 15 стран, включая Китай, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Киргизию. Российскую сторону представят профильные министры, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и представители крупного бизнеса.

Главные темы форума — глобальные вопросы и годовщина стратегического партнёрства России с АСЕАН. По итогам планируется подписать четыре соглашения, включая комплексный план развития сотрудничества на 2026–2030 годы. Торжественное открытие пройдёт 17 июня в Казанском академическом театре, где Владимир Путин поприветствует почётных гостей. Рабочая часть саммита запланирована на следующий день.