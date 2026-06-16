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Регион
16 июня, 12:44

Хлеб-соль и чак-чак: В Казани встретили премьера Вьетнама перед саммитом Россия — АСЕАН

Премьер-министр Вьетнама прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Видео © Сайт пресс-службы главы Татарстана

В международном аэропорту гостя встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. По традиции вьетнамскому премьеру предложили хлеб-соль и чак-чак.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос прибудет в Казань на саммит Россия — АСЕАН
Президент Филиппин Фердинанд Маркос прибудет в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН, который пройдёт в Казани 17–18 июня. В Кремле уже подтвердили подготовку главы государства к мероприятию. Ожидается, что Путина ждёт насыщенная программа и «переговорный марафон».

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с участием стран Юго-Восточной Азии. В объединение входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

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Обложка © Сайт пресс-службы главы Татарстана

Николь Вербер
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