Хлеб-соль и чак-чак: В Казани встретили премьера Вьетнама перед саммитом Россия — АСЕАН

Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

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В международном аэропорту гостя встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. По традиции вьетнамскому премьеру предложили хлеб-соль и чак-чак.

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с участием стран Юго-Восточной Азии. В объединение входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.