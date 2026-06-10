Путин примет участие в саммите РФ — АСЕАН, его ждёт «переговорный марафон»

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите РФ — АСЕАН, который состоится 17-18 июня в Казани. Мероприятия продлятся два дня, главу государства ждёт целый переговорный марафон. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я пока не буду забегать вперёд. Скажу лишь, что предстоит большое количество двусторонних встреч. Это будет целый марафон у президента Путина на протяжении двух дней», — отметил Песков.

Он также анонсировал, что в течение ближайших дней помощник президента РФ Юрий Ушаков проведёт традиционный брифинг и расскажет подробности о запланированных в рамках саммита мероприятиях.

Саммит Россия — АСЕАН пройдёт на следующей неделе в Казани. В составе АСЕАН числятся Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.