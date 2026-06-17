Путин в Казани посетил храм и мечеть перед встречами на саммите Россия – АСЕАН

Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН президент РФ Владимир Путин посетил в Казани православный храм и мечеть. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент по дороге на двусторонние встречи на полях саммита Россия — АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть. Путин пообщался с прихожанами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казань прибыл президент России Владимир Путин, где 17–18 июня проходит юбилейный саммит Россия — АСЕАН. Ожидается участие представителей всех 11 государств ассоциации: Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.