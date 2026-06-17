Премьер-министр Малайзии прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Казань, где примет участие в саммите Россия — АСЕАН. В аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе Минниханова.

Премьер-министр Малайзии прибыл в Казань. Фото © Официальный сайт раиса РТ

«В столицу Татарстана с рабочим визитом прибыл Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. В международном аэропорту «Казань» его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министр Малайзии примет участие в мероприятиях в рамках саммита Россия — АСЕАН», — говорится в заявлении.

После прибытия стороны провели переговоры, сосредоточенные на торгово-экономических связях, инвестициях и туризме. Татарстан обозначил интерес к расширению поставок промышленной продукции и развитию совместных проектов. Объём взаимной торговли, по оценке на первый квартал 2026 года, составляет около 8,8 млн долларов.

Также обсуждалась транспортная связность. Рассматривался запуск прямых рейсов между Казанью и Малайзией. По оценкам сторон, это могло бы увеличить туристический поток и упростить деловые контакты. Минниханов в ходе встречи упомянул предыдущие контакты с малайзийской стороной, включая заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Куала-Лумпуре и участие делегации Малайзии в KazanForum.

«Татарстан, как экспортно ориентированный регион с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять самый широкий спектр продукции. Следует активнее работать над совместными инвестиционными проектами», — заявил Минниханов.

А ранее в Казань прибыл премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг. В международном аэропорту гостя встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. По традиции вьетнамскому премьеру предложили хлеб-соль и чак-чак. Известно, что президент России Владимир Путин 17 июня побеседует с Анваром Ибрагимом. В этот же день в Казани состоится встреча российского лидера с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Кроме того, на полях саммита у Путина запланирована встреча с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим.