Путин на полях саммита Россия — АСЕАН встретился с султаном Брунея

На полях саммита Россия — АСЕАН в Казани президент Владимир Путин провёл встречу с султаном Брунея-Даруссалам Хассаналом Болкиахом. Переговоры состоялись в Татарском государственном Академическом театре им. Галиасгара Камала, где также пройдёт официальная церемония приветствия глав делегаций саммита.

Российскую сторону на встрече представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы Администрации президента Максим Орешкин, министр энергетики Сергей Цивилёв и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Султан Болкиах ранее посещал Россию в 2005 и 2009 годах с отдельными визитами, а также участвовал в международных форумах в 2012, 2013 и 2016 годах. Путин был в Брунее в 2000 году на саммите АТЭС. Последний раз лидеры общались на саммите Россия — АСЕАН в Сингапуре в 2018 году.

Напомним, в Казани прошла двусторонняя встреча Владимира Путина с Фердинандом Маркосом-младшим. Для филиппинского президента это первый визит в Россию, а учитывая председательство Манилы в АСЕАН в 2026 году, оба политика выступают сопредседателями саммита.