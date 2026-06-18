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Регион
18 июня, 11:03

Россия и АСЕАН приняли Казанскую декларацию

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Главы делегаций саммита Россия — АСЕАН приняли Казанскую декларацию. Документ утвердили на встрече в Казани.

В декларации закреплены общие подходы России и государств ассоциации к международным вопросам, а также направления дальнейшего сотрудничества.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что документ отражает совпадающие позиции сторон по ключевым темам мировой повестки.

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В Казани пройдёт саммит Россия — АСЕАН: детали программы

Саммит приурочен к 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Он проходит в Казани с 17 по 19 июня.

В мероприятиях участвуют представители всех 11 стран объединения. На полях встречи также открылся деловой форум Россия — АСЕАН.

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Ассоциация была создана в 1967 году. В неё входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Казанская декларация должна стать основой для дальнейшего развития политического диалога и практического взаимодействия России со странами региона.

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Марина Фещенко
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