Россия и АСЕАН приняли Казанскую декларацию

Главы делегаций саммита Россия — АСЕАН приняли Казанскую декларацию. Документ утвердили на встрече в Казани.

В декларации закреплены общие подходы России и государств ассоциации к международным вопросам, а также направления дальнейшего сотрудничества.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что документ отражает совпадающие позиции сторон по ключевым темам мировой повестки.

Саммит приурочен к 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Он проходит в Казани с 17 по 19 июня.

В мероприятиях участвуют представители всех 11 стран объединения. На полях встречи также открылся деловой форум Россия — АСЕАН.

Ассоциация была создана в 1967 году. В неё входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Казанская декларация должна стать основой для дальнейшего развития политического диалога и практического взаимодействия России со странами региона.