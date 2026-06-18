Путин: АСЕАН пользуется авторитетом во всём мире

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется уважением не только в своём регионе, но и во всём мире. Она выдержала проверку временем и построила систему сотрудничества на основе международных норм и взаимного учёта интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом», — указал он, подчеркнув, что именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН.

По его словам, это сотрудничество носит характер стратегического партнёрства, которое в условиях геополитической нестабильности является важным стабилизирующим фактором в регионе и помогает создавать сбалансированную систему безопасности и равноправное сотрудничество.

Путин поприветствовал всех участников и обратил внимание, что в этот раз на встрече присутствует Восточный Тимор — эта страна вступила в АСЕАН в 2025 году. Президент сказал, что рад видеть премьер-министра Восточного Тимора в зале.

На саммите Россия — АСЕАН в Казани участники обсудят международные и региональные вопросы, а также дальнейшее развитие стратегического партнёрства. Стороны также подведут итоги сотрудничества за 35 лет и определят новые направления работы. Участники смогут поднять и другие темы, которые сочтут важными.