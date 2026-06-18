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Регион
18 июня, 08:07

Путин перечислил результаты сотрудничества России и АСЕАН

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии заметно расширили сотрудничество за последние годы. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Президент отметил, что стороны сформировали договорно-правовую базу и создали разветвлённую сеть совместных механизмов.

«Результаты нашего сотрудничества налицо: сформированы солидная договорно-правовая база отношений и разветвленная сеть совместных механизмов», — сказал Путин.

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В Казани пройдёт саммит Россия — АСЕАН: детали программы

По его словам, также начали работать новые диалоговые площадки, а практическое взаимодействие охватило борьбу с угрозами безопасности, торговлю, инвестиции и энергетику.

В число других направлений вошли сельское хозяйство, цифровизация, наука, технологии, туризм и гуманитарные контакты.

Путин выразил надежду на плодотворную работу и конструктивный обмен мнениями во время заседания.

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Встречу он проводит вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим. В 2026 году Филиппины председательствуют в АСЕАН.

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Марина Фещенко
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