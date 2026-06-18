Путин: Россия и АСЕАН приветствуют договорённости США и Ирана

Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) едины во мнении относительно переговоров Вашингтона и Тегерана. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на саммите в Казани.

«Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», — сказал он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан высоко оценил подписанный с Вашингтоном мирный меморандум, призванный завершить ближневосточный конфликт. По его мнению, документ закрепляет принцип достижения прочного мира на основе взаимного уважения сторон. Тегеран подтвердил неизменную приверженность курсу на стабильность в регионе и открытость к любому конструктивному взаимодействию.