Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 12:22

Путин: Россия и АСЕАН приветствуют договорённости США и Ирана

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) едины во мнении относительно переговоров Вашингтона и Тегерана. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на саммите в Казани.

«Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», — сказал он.

Россия и АСЕАН приняли Казанскую декларацию
Россия и АСЕАН приняли Казанскую декларацию

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан высоко оценил подписанный с Вашингтоном мирный меморандум, призванный завершить ближневосточный конфликт. По его мнению, документ закрепляет принцип достижения прочного мира на основе взаимного уважения сторон. Тегеран подтвердил неизменную приверженность курсу на стабильность в регионе и открытость к любому конструктивному взаимодействию.

Новости, хроника и главное о войне на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • АСЕАН
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar