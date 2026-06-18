Президент Ирана назвал историческим мирный меморандум с США
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан счёл историческим мирный меморандум с США, который призван положить конец войне на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Тегеран всегда будет поддерживать мир в регионе и любое сотрудничество.
«Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир станет реален при взаимном уважении», — написал Пезешкиан в соцсети Х.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан весьма красиво и эффектно оформили подписание меморандума, завершающего военный конфликт между двумя странами. Сам Трамп в беседе с прессой уже подтвердил, что поставил подпись под документом.
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