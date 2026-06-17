Война закончилась на бумаге: Что прописано в секретном меморандуме между США и Ираном

CNN опубликовал полный текст меморандума о взаимопонимании, согласованного США и Ираном. Документ, получивший название «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран», содержит 14 пунктов и определяет параметры будущих переговоров между сторонами.

Первый пункт документа предусматривает немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех направлениях, включая Ливан. Стороны также обязуются не начинать новые войны или военные операции друг против друга, отказаться от угрозы силой и её применения. Кроме того, США и Иран обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.

После подписания документа Вашингтон обязуется начать снятие морской блокады Ирана и завершить этот процесс в течение 30 дней. Также в тексте указано, что после заключения окончательного соглашения США выведут свои силы из района, прилегающего к территории Ирана, в течение 30 дней. Иран, в свою очередь, обязуется приложить максимальные усилия для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами без взимания платы в течение 60 дней. Документ также упоминает разминирование и устранение препятствий для восстановления судоходства.

Шестой пункт предусматривает разработку при участии США и региональных партнёров плана восстановления и экономического развития Ирана объёмом не менее 300 миллиардов долларов. Механизм реализации должен быть определён в окончательном соглашении. В меморандуме также говорится о намерении отменить санкции против Ирана в согласованные сроки. Речь идёт о санкциях США, включая первичные и вторичные ограничения, а также о санкционных мерах, связанных с решениями международных структур.

Тегеран обязуется не приобретать и не разрабатывать ядерное оружие. Стороны договорились выработать механизм решения вопроса с запасами обогащённого материала. В тексте указано, что минимальным вариантом может стать снижение уровня обогащения на месте под контролем МАГАТЭ. До заключения окончательного соглашения Иран должен сохранять нынешнее состояние своей ядерной программы. США, со своей стороны, не будут вводить новые санкции и размещать дополнительные силы в регионе.

Документ также предусматривает выдачу разрешений на экспорт иранской нефти и связанных услуг, доступ Ирана к замороженным или ограниченным активам, создание механизма контроля за выполнением договорённостей и последующее утверждение итогового соглашения резолюцией Совета Безопасности ООН.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены заключить меморандум о взаимопонимании с Ираном в ближайшие двое суток. Глава Белого дома уточнил, что текст соглашения полностью согласован, по словам главы государства, «ему придан окончательный вид». При этом конкретная локация для проведения церемонии пока не утверждена.