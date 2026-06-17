Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана при отсутствии сделки

Президент США Дональд Трамп обозначил жёсткий ультиматум Ирану, заявив, что в случае недостижения окончательного соглашения в течение 60 дней, Штаты возобновят военные действия, включая бомбардировки. Данное заявление прозвучало на пресс-конференции на полях саммита «Большой семёрки» во Франции.

«Это в меморандуме о взаимопонимании. Если (окончательная сделка) не будет достигнута в течение 60 дней, то ничего страшного. Мы вернёмся к бомбардировкам», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, технические переговоры с Ираном о вывозе урана стартуют незамедлительно, а подписание соглашения возможно уже в четверг или пятницу. Он отметил, что без сделки США могли бы продолжать бомбардировки Ирана неопределенно долго. Также президент признал, что возврат замороженных иранских активов неизбежен, чтобы сохранить доверие к доллару.

Ранее Трамп объявил о заключении мирного соглашения с Ираном и снятии военно-морской блокады Ормузского пролива, добавив фразу «пусть течёт нефть!». Он также заявил о разрешении на беспрепятственное открытие пролива для судоходства. Ранее о достижении договорённостей сообщали посредники, но республиканец впервые раскрыл конкретные практические шаги.