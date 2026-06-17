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Регион
17 июня, 16:57

Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b, noamgalai, Sasa Dzambic Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b, noamgalai, Sasa Dzambic Photography

Американский лидер Дональд Трамп публично поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за их нейтралитет в иранском вопросе. Его заявление прозвучало в ходе брифинга на полях саммита «Большой семёрки» во Франции.

«Я хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина. Он держался очень нейтрально», — заявил Трамп журналистам.

Напомним, ранее Трамп и замглавы МИД Ирана подтвердили готовность к подписанию меморандума о взаимопонимании в Швейцарии 19 июня.

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Ранее Трамп объявил о заключении мирного соглашения с Ираном и снятии военно-морской блокады Ормузского пролива, добавив фразу «пусть течёт нефть!». Он также заявил о разрешении на беспрепятственное открытие пролива для судоходства. Ранее о достижении договорённостей сообщали посредники, но республиканец впервые раскрыл конкретные практические шаги.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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