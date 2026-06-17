Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп публично поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за их нейтралитет в иранском вопросе. Его заявление прозвучало в ходе брифинга на полях саммита «Большой семёрки» во Франции.

«Я хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина. Он держался очень нейтрально», — заявил Трамп журналистам.

Напомним, ранее Трамп и замглавы МИД Ирана подтвердили готовность к подписанию меморандума о взаимопонимании в Швейцарии 19 июня.

Ранее Трамп объявил о заключении мирного соглашения с Ираном и снятии военно-морской блокады Ормузского пролива, добавив фразу «пусть течёт нефть!». Он также заявил о разрешении на беспрепятственное открытие пролива для судоходства. Ранее о достижении договорённостей сообщали посредники, но республиканец впервые раскрыл конкретные практические шаги.