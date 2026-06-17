«Израиль даже не пригласили»: Как США бросили союзника ради договорённостей с Ираном

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с «Ридусом» прокомментировал условия вероятного меморандума между Соединёнными Штатами и Ираном. По его мнению, представленные версии документа близки к реальности.

Выгоды от соглашения, очевидно, достанутся Тегерану. Вашингтон же может рассчитывать лишь на разблокировку Ормузского пролива и режим прекращения огня. Однако Дональд Трамп получит политические дивиденды: это и промежуточные выборы, и 250-летие независимости США.

«Несмотря на все потери, Тегеран находится в несоизмеримо лучшем положении, чем Вашингтон», — отметил востоковед.

Наиболее проигравшей стороной эксперт назвал Израиль. Еврейское государство даже не было приглашено на переговоры. Трамп, по словам Сажина, не поставил Тель-Авив в известность о происходящих на иранском дипломатическом фронте переменах. Таким образом, израильская сторона оказалась в информационном вакууме.

По мнению аналитика, меморандум — это шаг, который выгоден прежде всего Ирану, а США и Израиль вынуждены будут адаптироваться к новой реальности.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о заключении мирного соглашения с Ираном и снятии военно-морской блокады Ормузского пролива, добавив фразу «пусть течёт нефть!». Он также заявил о разрешении на беспрепятственное открытие пролива для судоходства. Ранее о достижении договорённостей сообщали посредники, но республиканец впервые раскрыл конкретные практические шаги.