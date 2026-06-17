Армия США не уйдёт из Персидского залива после подписания сделки с Ираном, пообещал Трамп

США намерены сохранять усиленное военное присутствие в зоне Персидского залива для давления на Иран в целях выполнения меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Хороший вопрос. Мы об этом не думали. Вероятно, ещё какое-то время», — сказал Трамп журналистам в аэропорту Орли по прибытии в Париж.

По его словам, военное присутствие останется для того, чтобы убедиться в выполнении Ираном взятых обязательств. Трамп не назвал конкретных сроков, но дал понять, что силы США будут оставаться в регионе до тех пор, пока Вашингтон не убедится в стабильности ситуации. При этом он выразил уверенность, что «всё пойдёт хорошо».

Ранее Трамп пригрозил Ирану возобновить бомбардировки, если окончательное соглашение не будет достигнуто в течение 60 дней. Он также сообщил, что технические переговоры по вывозу урана стартуют незамедлительно, а подписание сделки возможно уже в ближайшие дни. При этом Трамп признал, что возврат замороженных иранских активов неизбежен для сохранения доверия к доллару.

Как сообщалось ранее, США и Иран при посредничестве Пакистана выходят на подписание меморандума о взаимопонимании. Документ предполагает введение 60-дневного режима прекращения огня на всех участках, включая Ливан. По условиям соглашения, Вашингтон обязуется снять морскую блокаду, разморозить часть иранских активов и дать зеленый свет экспорту нефти. Тегеран, со своей стороны, гарантирует отказ от создания ядерного оружия и безопасное судоходство в Ормузском проливе.

Подписание, предварительно, запланировано на 19 июня в Швейцарии. Сразу после церемонии стартует второй раунд переговоров: за 60 дней стороны должны выработать всеобъемлющее ядерное соглашение, предусматривающее полную отмену санкций. Финальный документ будет вынесен на утверждение Совета Безопасности ООН.