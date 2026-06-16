Разведка США считает, что Иран может в любой момент перекрыть Ормуз

Американская разведка считает, что Иран имеет возможность в любой момент перекрыть Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Разведывательные службы США недавно пришли к выводу, что отныне Иран может фактически перекрыть доступ к Ормузскому проливу по своему желанию. Иран доказал, что может сделать это во время конфликта с США, и, по оценкам американской разведки, это может произойти снова», — пишет телеканал.

По данным CNN, в ходе противостояния со Штатами Тегеран осознал новые возможности применения таких методов в будущем. В американской разведке также отметили, что Иран фактически получил контроль над проливом, что назвали оружием более мощным, чем любая ядерная бомба.

Иран и США завершили работу над меморандумом, который планируется подписать 19 июня в Швейцарии. Документ позволит разблокировать пролив. Американский лидер Дональд Трамп уже объявил о снятии морской блокады, а Иран подтвердил, что США начали этот процесс.

Ранее Дональд Трамп объявил о заключении мирного соглашения с Ираном и снятии военно-морской блокады Ормузского пролива, добавив фразу «пусть течёт нефть!». Он также заявил о разрешении на беспрепятственное открытие пролива для судоходства. Ранее о достижении договорённостей сообщали посредники, но республиканец впервые раскрыл конкретные практические шаги.