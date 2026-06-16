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16 июня, 13:39

США могут вернуть санкции против РФ из-за снижения цен на нефть, заявил Трамп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности возвращения американских санкций против российской нефти. Он сделал это заявление, отвечая на вопрос журналиста, и отметил, что «мы в ситуации, когда можем позволить отменить послабления». Запись разговора доступна на C-Span.

По словам Трампа, это может произойти «на каком-то этапе» и «вскоре», поскольку ситуация на нефтяном рынке, которая ранее обусловила снятие ограничений на российские углеводороды, изменилась.

«Мы в ситуации, когда можем позволить отменить послабления», — поделился Трамп.

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До этого Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об ужесточении санкций против России и продлении военной помощи Украине: за документ проголосовало 226 депутатов, против — 195. Инициатива предусматривает регулярные проверки и запуск дополнительных санкций при негативном заключении, а также выделение Киеву по 300 млн долларов в 2026 и 2027 годах.

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Наталья Демьянова
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