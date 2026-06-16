Лидеры G7 договорились усилить давление на РФ новыми санкциями в энергетике

Главы государств и правительств стран «Большой семёрки» (G7) достигли соглашения о введении дополнительных ограничительных мер против России, направленных на усиление давления через энергетический сектор. Об этом сообщает портал RTE со ссылкой на источник.

«Лидеры приняли решение усилить воздействие на Россию путём введения санкций в отношении газа и нефти», — говорится в публикации.

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас ранее сообщила, что ЕС намерен постепенно ослаблять российскую экономику. Это заявление прозвучало на фоне введения промежуточных санкций против 80 российских предпринимателей, представителей силовых ведомств и общественных деятелей, и может свидетельствовать о том, что предыдущие меры ЕС не принесли ожидаемого результата.