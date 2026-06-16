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Регион
16 июня, 12:24

Лидеры G7 договорились усилить давление на РФ новыми санкциями в энергетике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Главы государств и правительств стран «Большой семёрки» (G7) достигли соглашения о введении дополнительных ограничительных мер против России, направленных на усиление давления через энергетический сектор. Об этом сообщает портал RTE со ссылкой на источник.

«Лидеры приняли решение усилить воздействие на Россию путём введения санкций в отношении газа и нефти», — говорится в публикации.

Зеленский по итогам саммита G7 заявил, что все страны «семёрки» поддержали Киев
Зеленский по итогам саммита G7 заявил, что все страны «семёрки» поддержали Киев

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас ранее сообщила, что ЕС намерен постепенно ослаблять российскую экономику. Это заявление прозвучало на фоне введения промежуточных санкций против 80 российских предпринимателей, представителей силовых ведомств и общественных деятелей, и может свидетельствовать о том, что предыдущие меры ЕС не принесли ожидаемого результата.

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Наталья Демьянова
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