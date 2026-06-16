Зеленский по итогам саммита G7 заявил, что все страны «семёрки» поддержали Киев
Владимир Зеленский сообщил о единодушной поддержке Украины со стороны стран «Большой семёрки» (G7). На саммите были затронуты ключевые вопросы: усиление украинской противовоздушной обороны, включая возможность получения лицензий на производство антибаллистических систем, а также новый пакет зимней помощи для защиты объектов и обеспечения энергетическими ресурсами. Союзники подтвердили свою готовность продолжать поддержку Украины в военной и энергетической сферах.
Зеленский по итогам саммита G7 заявил, что все страны «семёрки» поддержали Украину. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official
«Приоритеты ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию», — написал Зеленский в Telegram-канале.
Отдельно Зеленский выразил благодарность Швейцарии за участие в реставрации Киево-Печерской лавры и Франции за помощь в восстановлении саркофага Чернобыльской АЭС, подчеркнув важность этих проектов для ядерной безопасности. Также было отмечено, что G7 поддерживает евроинтеграцию Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провёл «очень хорошую» встречу с Зеленским, заявив о желании найти решение для завершения конфликта на Украине. Их разговор состоялся на полях G7 во Франции.
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Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official