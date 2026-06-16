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16 июня, 10:47

Трамп на полях G7 во Франции поговорил с Зеленским

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Президент США Дональд Трамп провел «очень хорошую» встречу с Владимиром Зеленским, заявив о желании найти решение для завершения конфликта на Украине. Их разговор состоялся на полях G7 во Франции, пишет Bloomberg.

В ходе общения с журналистами глава Белого дома отметил существующую «большую неприязнь» между российским и украинским лидерами и сообщил о запланированной на сегодня повторной встрече с Зеленским. В ходе саммита Трамп также обратился к России с призывом к достижению мирного урегулирования.

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Ранее сообщалось, что украинская сторона выражает скепсис в отношении роли администрации Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта. Представители США, по её оценке, действуют скорее как посредники-передатчики позиций сторон, чем как активные модераторы переговорного процесса.

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Наталья Демьянова
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