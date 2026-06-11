«Украинская правда» со ссылкой на источники сообщает, что Киев настроен скептически по отношению к роли администрации Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта на территории Незалежной. Украинские официальные лица, по данным издания, называют американскую делегацию «передастами», выражая недовольство их пассивностью.

«Так не может работать Великая Америка. Если вы взялись модерировать разговор, то ведите себя как модераторы, а не как «передасты», — цитирует издание одного из своих собеседников.

Высокопоставленные украинские чиновники выразили обеспокоенность по поводу роли американской делегации в трехсторонних переговорах с Россией. По их мнению, модерация со стороны США носит односторонний характер, поскольку представители Белого дома преимущественно транслируют позицию одной стороны другой.

Украинская сторона настаивает на более активной роли Вашингтона, который, по их убеждению, должен задавать рамки диалога, демонстрировать решительность и активно способствовать достижению договорённостей.

«Мы им говорим: «Друзья, вы не можете быть просто посредниками», — прокомментировал ситуацию один из источников «УП».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия в перспективе ожидает визит спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, возможность такой поездки рассматривается, однако конкретные сроки пока не согласованы.