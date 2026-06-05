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Регион
5 июня, 17:39

Ушаков сообщил об ожидаемом визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Россия в перспективе ожидает визит спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, возможность такой поездки рассматривается, однако конкретные сроки пока не согласованы.

«В перспективе мы ожидаем Уиткоффа и Кушнера. Но дат нет», — сказал Ушаков.

В Кремле ответили на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
В Кремле ответили на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что многоплановый диалог между Россией и США сохраняется и развивается по разным каналам взаимодействия. Поддержание контактов, как уточнил Дмитриев, осуществляется сразу по нескольким линиям, включая взаимодействие через российский внешнеполитический блок.

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Полина Никифорова
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