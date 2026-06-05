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Регион
5 июня, 12:13

В Кремле ответили на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российские власти опровергли сведения о готовящемся приезде американских официальных лиц. Появившуюся ранее информацию о планируемом визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву официально прокомментировали в Кремле.

Спецпосланник действующего президента США и известный предприниматель не собираются посещать российскую столицу в ближайшей перспективе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на прямой вопрос представителя прессы о возможности такого визита, официальный представитель Кремля дал лаконичный ответ. Он подчеркнул, что подобные планы отсутствуют.

«Нет, не ожидается», — коротко резюмировал спикер.

На данный момент вопрос о контактах между российской стороной и представителями американской команды остается в поле домыслов. Опровержение Кремля закрывает дискуссию о вероятных переговорах с участием упомянутых лиц в России в ближайшее время.

Песков: Ушаков находится на постоянной связи с Уиткоффом
Песков: Ушаков находится на постоянной связи с Уиткоффом

До этого помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер посетят Россию. Визит американских представителей состоится в ближайшие недели. При этом цель визита пока не ясна.

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Оксана Попова
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