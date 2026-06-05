«Не только Кушнер и Уиткофф»: Дмитриев заявил о многоплановом диалоге России и США

Многоплановый диалог между Россией и США сохраняется и развивается по разным каналам взаимодействия. О текущем характере российско-американских контактов рассказал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью программе ИС «Вести» на полях ПМЭФ.

«Диалог продолжается и он является абсолютно многоплановым. Это не только то, что мы общаемся с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. На этой недели я с ними провёл несколько разговоров, и держим постоянную связь», — сказал он.

Поддержание контактов, как уточнил Дмитриев, осуществляется сразу по нескольким линиям, включая взаимодействие через российский внешнеполитический блок. Параллельно продолжаются рабочие коммуникации с участием Юрия Ушакова и Сергея Лаврова, а также сохраняется телефонный диалог между президентами России и США. Дополнительно отмечено, что в Россию прибыл представитель президента США по культурным вопросам, положительно отозвавшийся о российской культуре и подвергшийся критике за слишком благожелательные оценки.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций намерен продолжить работу над проектом тоннеля между Чукоткой и Аляской, включая этап проектирования. В ближайшее время будет подписано соглашение, которое закрепит продолжение проектных работ по данному инфраструктурному направлению.