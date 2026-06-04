Дмитриев подтвердил телефонные контакты с командой Трампа

Телефонные переговоры между российской и американской сторонами состоялись 3 июня и затронули вопросы экономического сотрудничества и политического диалога. Об этом журналистам во время Петербургского международного экономического форума сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Собеседниками российского представителя стали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Буквально вчера ещё мы говорили по телефону и с Уиткоффом, и с Джаредом Кушнером», — сказал он.

Американская сторона, как отметил глава РФПИ, выражает заинтересованность в содействии политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта и транслирует Киеву необходимость перехода к мирному процессу. Экономическая повестка стала ключевой темой обсуждения.

В ходе разговора рассматривались возможные совместные проекты между Россией и США в инвестиционно-экономической сфере. Ряд инициатив уже находится в стадии проработки и подготовки к реализации. Отдельно обсуждались перспективы совместных вложений в различные отрасли, включая проекты на территории России. Потенциал таких инициатив, по оценке Дмитриева, может быть выгоден обеим странам.

Ранее сообщалось, что возможность визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского бизнесмена Джареда Кушнера для продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном. В ходе такой поездки стороны могли бы обсудить как вопросы урегулирования конфликта на Украине, так и перспективы экономического сотрудничества.