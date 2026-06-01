Уиткофф и Кушнер пообещали Зеленскому приехать в Киев через две недели

Украинские власти ждут в Киеве с очередным официальным визитом зарубежных чиновников. На этот раз страну должны посетить спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, их приезд ожидается в течение двух ближайших недель. Об этом сообщил в интервью CBS News Владимир Зеленский.

«Да, мы рассчитываем, что они приедут в Киев. Я надеюсь, что они найдут возможность приехать сюда через две недели. Но, по крайней мере, я получил такое сообщение от своей переговорной группы, они сказали мне, что у них были контакты со Стивом и Джаредом, и они сказали, что готовы приехать в Украину и поговорить», — сказал политик.

Он пояснил, что сроки визита будут зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, где в боевые действия с Израилем втянуты несколько стран. Зеленский добавил, что Кушнер и Уиткфф ещё ни разу не приезжали в украинскую столицу, поэтому Киев очень ждёт высокопоставленных гостей из США.

Ранее, в начале мая, США отложили визит Уиткоффа и Кушнера на Украину из-за тупика в переговорах. Этот визит должен был стать первым для обоих эмиссаров. При этом Уиткофф уже семь раз посещал Москву и встречался с российским лидером Владимиром Путиным, Кушнер также ездил в российскую столицу. Киев такое положение вещей давно раздражает.