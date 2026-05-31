Зеленский потребовал от НАТО реакции на падение дрона ВСУ в Румынии

Владимир Зеленский выступил с призывом к странам НАТО дать «более сильный» ответ на инцидент с украинским беспилотником, который произошёл в Румынии в ночь на 29 мая. Свою позицию глава киевского режима изложил в Telegram-канале.

По его словам, Россия якобы пытается оказать давление на государства Североатлантического альянса, чтобы те отказались от дальнейшей поддержки Украины. Также Зеленский заявил, что Москва таким способом проверяет эффективность систем противовоздушной обороны на восточном направлении НАТО.

«Это их типичный сигнал: не помогайте Украине. Считаю, что должен быть более сильный ответ объединённого НАТО», — написал он.

Напомним, в румынском городе Галац беспилотник врезался в жилой дом. После удара в одной из квартир начался пожар. Западные страны возложили ответственность за происшествие на Россию, однако никаких доказательств не представили. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Кремль пересёк некие «красные линии». В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что инцидент в Румынии, вероятнее всего, связан с украинским беспилотником.