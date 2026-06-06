США стремятся дистанцироваться от диалога об урегулировании на Украине. Такое мнение на ПМЭФ высказал советник главы государства, ответственный секретарь форума Антон Кобяков.

Он обратил внимание на позицию госсекретаря Марко Рубио. По словам чиновника, американская сторона открыто заявляет об отсутствии смысла в дальнейших консультациях.

Кобяков считает, что Вашингтон сам спровоцировал противостояние и втянул в него многих участников. Теперь же Штаты пытаются создать видимость нейтрального посредничества.

Причину такого поведения советник главы государства видит в осознании реального положения дел. Иностранные партнёры увидели, чем завершится специальная военная операция.

«Им стал понятен исход СВО», — подчеркнул он. Именно это, по его оценке, и подталкивает конгресс к инициативам об усилении санкционного давления.

Таким образом, новые рестрикции рассматриваются как реакция на понимание конечного сценария. Попытки ужесточить ограничения продиктованы не перспективой успеха Украины, а прямо противоположными ожиданиями.