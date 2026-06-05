Лавров заявил, что «война Байдена» стала «войной Трампа» после слов Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о роли Вашингтона в украинском урегулировании, сделанное в Конгрессе. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу RT Arabic на ПМЭФ.

Американский госсекретарь заявил, что Вашингтон не может считаться нейтральным посредником в процессе урегулирования конфликта на Украине, поскольку продолжает оказывать поддержку Киеву.

«То, что сказал Марко Рубио в конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном, что это уже война Байдена стала войной Трампа», — сказал он.

Ранее в США сообщили о подготовке очередного пакета военной помощи Украине, одобренного Конгрессом. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает в ближайшее время приступить к его передаче. Речь идёт о пакете поддержки на сумму около 400 млн долларов, уже согласованном на межведомственном уровне.