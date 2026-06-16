Politico: В Брюсселе боятся, что Трамп договорится с Москвой за спиной ЕС

Европейские страны выражают обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может выстраивать переговоры с Россией в обход союзников по ЕС. Об этом сообщает издание Politico.

Опасения в европейских столицах усилились на фоне недавних контактов между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В частности, речь идёт о телефонном разговоре, который состоялся 14 июня. Дополнительное внимание вызвали обсуждаемые в Европе возможные поездки в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Такие сценарии, по оценке Politico, усиливают опасения, что Вашингтон может предпочесть двусторонний формат диалога с Москвой без участия европейских партнёров. На этом фоне в ЕС продолжают внимательно отслеживать динамику контактов между США и Россией в контексте международной безопасности и текущих кризисов.

Ранее сообщалось, что украинская сторона выражает скепсис в отношении роли администрации Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта. Представители США, по её оценке, действуют скорее как посредники-передатчики позиций сторон, чем как активные модераторы переговорного процесса.