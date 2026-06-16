Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность визита Владимира Зеленского в Москву. По словам официального представителя Кремля, украинского лидера готовы принять в российской столице, если он настроен на конструктивный диалог.

Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция главы российского государства Владимира Путина по этому вопросу остается неизменной и была озвучена неоднократно.

«Зеленскому, вы знаете, что Путиным было, собственно, всё сказано, всё предложено. Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, киевскому режиму прекрасно известно, о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут», — сообщил журналистам Песков.

Таким образом, в Кремле вновь подчеркнули, что диалог возможен лишь в том случае, если украинская сторона выразит готовность к обсуждению вопросов урегулирования конфликта на условиях, которые ранее были предложены российской стороной.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает необходимым провести трёхсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он высказал мнение, что сторонам следует встретиться и обсудить, как преодолевать последствия нынешнего конфликта.