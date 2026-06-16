Лукашенко предложил трёхсторонние переговоры с Путиным и Зеленским по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает необходимым провести трёхсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. В интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya он высказал мнение, что сторонам следует встретиться и обсудить, как преодолевать последствия нынешнего конфликта.

«Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроём — Лукашенко, Путин и Зеленский — и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта. Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено. Это предложение не исчезло, не забыто», — высказался Лукашенко.

Также в ходе интервью Александр Лукашенко заявил, что Украине совершенно нечего опасаться со стороны Белоруссии, а нагнетание этой темы связано исключительно с политическими амбициями. Он отметил, что средства массовой информации изрядно раскрутили данный сюжет, а Владимир Зеленский им «подыграл».