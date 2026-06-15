Александр Лукашенко заявил, что Украине совершенно нечего опасаться со стороны Белоруссии, а нагнетание этой темы связано исключительно с политическими амбициями. Интервью президент республики дал телеканалу Al Arabiya, передаёт БелТА.

«Абсолютно нечего. Абсолютно. И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается», — отметил он.

Он отметил, что средства массовой информации изрядно раскрутили данный сюжет, а Владимир Зеленский им «подыграл». При этом главарю киевского режима доподлинно докладывают, что никакой опасности нет, однако он всё равно выступил с заявлениями против Минска.

Лукашенко высказал предположение, что к таким шагам Зеленского подталкивает Запад. Раньше в Киеве о возможности нападения с белорусского направления речи не вели, зато обеспокоенность на этот счёт постоянно выражали европейцы. На бывшего комика, как считает Лукашенко, было оказано давление с требованием публично поддержать эту риторику, и в итоге он сделал абсолютно неуклюжие и ненужные заявления.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал угрозы советника офиса Зеленского Михаила Подоляка в адрес Александра Лукашенко прямым доказательством нацистской природы киевского режима. Он указал на то, что главари Украины давно проявили себя как террористы, нацисты и преступники, и Минск это прекрасно видит, фиксирует и делает правильные выводы.