МИД России назвал угрозы офиса Зеленского в адрес Лукашенко проявлением нацизма
Галузин: Угрозы Подоляка в адрес Лукашенко подчёркивают нацизм Киева
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Угрозы советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес белорусского президента Александра Лукашенко свидетельствуют о «нацистском характере киевского режима». Об этом на полях ПМЭФ заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
По словам Галузина, «киевские главари» продемонстрировали себя как «террористы, нацисты, преступники», и он выразил уверенность, что белорусская сторона «фиксирует, понимает и делает правильные выводы».
«Чего ещё ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю победы советского народа в ВОВ», — сказал замминистра журналистам.
Ранее Подоляка посоветовал Лукашенко воздержаться от публичных заявлений. Он заявил, что белорусскому лидеру, как «осторожному человеку», который рассчитывает спокойно дожить до пенсии, было бы лучше сохранять молчание. Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия определила «очень серьёзную цель» на Украине. Его слова прозвучали после того, как ВСУ перешли к открытым угрозам в адрес РБ.
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