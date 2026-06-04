Угрозы советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес белорусского президента Александра Лукашенко свидетельствуют о «нацистском характере киевского режима». Об этом на полях ПМЭФ заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По словам Галузина, «киевские главари» продемонстрировали себя как «террористы, нацисты, преступники», и он выразил уверенность, что белорусская сторона «фиксирует, понимает и делает правильные выводы».

«Чего ещё ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю победы советского народа в ВОВ», — сказал замминистра журналистам.