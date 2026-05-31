Лукашенко: Белоруссия определила «очень серьезную цель» на фоне угроз Киева

Белоруссия на фоне угроз со стороны Украины определила одну «очень серьёзную цель», заявил президент республики Александр Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Астане. Его слова передаёт журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», — сказал глава государства.