Лукашенко: Белоруссия определила «очень серьезную цель» на фоне угроз Киева
Александр Лукашенко.
Белоруссия на фоне угроз со стороны Украины определила одну «очень серьёзную цель», заявил президент республики Александр Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Астане. Его слова передаёт журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.
«Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», — сказал глава государства.
Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Киев якобы уже выбрал 500 объектов на территории Белоруссии для нанесения ударов, если та вдруг ввяжется в вооружённый конфликт.
