Белоруссия располагает возможностями для жёсткого ответа на любые угрозы и попытки давления со стороны Украины. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя обострение риторики между Киевом и Минском.

В последние месяцы наблюдается стремительная эскалация напряжённости между Украиной и Республикой Беларусь. Агрессивная риторика киевского режима, звучащая в хамской манере из уст официальных лиц, является частью стратегии давления на Минск. Дмитрий Белик Депутат Государственной думы

Парламентарий считает, что подобная риторика является частью стратегии давления на белорусское руководство. Среди задач таких действий он назвал попытки запугать Белоруссию, не допустить её вовлечения в конфликт на стороне России, а также дестабилизировать обстановку вблизи российских границ.

Белик также отметил, что причиной столь агрессивной риторики Киева является глубокое раздражение из-за тесного военно-политического сотрудничества Белоруссии и России, а также географическая близость союзного государства к театру военных действий.

Несмотря на все угрозы, белорусское руководство сохраняет хладнокровие и демонстрирует готовность защищать суверенитет страны. Народный избранник подчеркнул, что на недружественные действия в адрес Минска существует ответ.

«Официальный Минск подтверждает свою готовность к серьёзному ответу на любую агрессию, наглядно демонстрируя, что любые попытки шантажа киевской хунты получат достойный отпор», — заключил он.