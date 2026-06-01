«Придётся помогать»: Военный эксперт объяснил жёсткое заявление Лукашенко в адрес Украины

На территории Белоруссии находится ядерное оружие России, тактическое ракеты, соединения «Искандеров», а также самолёты, способные нести ядерные боеприпасы, и это не считая «Орешника», напомнил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя заявление президента РБ Александра Лукашенко, адресованное Украине.

Киевский режим уже давно негативно высказывается в адрес белорусских властей и проводит встречи с оппозицией. Если дело дойдёт до нападения Украины на Белоруссию, последствия могут быть очень серьёзными, ведь между Россией и РБ заключено военное соглашение.

«Ну и, разумеется, если это произойдёт, нам придётся тоже помогать, ведь у нас Союзное государство. Вот об этом Лукашенко и говорил», — объяснил капитан первого ранга запаса в интервью «Ленте.ру».

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия определила «очень серьезную цель» на Украине. Его слова прозвучали после того, как ВСУ перешли к открытым угрозам в адрес РБ.