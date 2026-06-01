Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 08:04

«Придётся помогать»: Военный эксперт объяснил жёсткое заявление Лукашенко в адрес Украины

Военный эксперт Дандыкин: Между РФ и Белоруссией действует военное соглашение

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На территории Белоруссии находится ядерное оружие России, тактическое ракеты, соединения «Искандеров», а также самолёты, способные нести ядерные боеприпасы, и это не считая «Орешника», напомнил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя заявление президента РБ Александра Лукашенко, адресованное Украине.

Лукашенко похвалил Трампа за правильную позицию по Украине
Лукашенко похвалил Трампа за правильную позицию по Украине

Киевский режим уже давно негативно высказывается в адрес белорусских властей и проводит встречи с оппозицией. Если дело дойдёт до нападения Украины на Белоруссию, последствия могут быть очень серьёзными, ведь между Россией и РБ заключено военное соглашение.

«Ну и, разумеется, если это произойдёт, нам придётся тоже помогать, ведь у нас Союзное государство. Вот об этом Лукашенко и говорил», — объяснил капитан первого ранга запаса в интервью «Ленте.ру».

«Основные враги — Россия и Беларусь»: Госсекретарь Совбеза заявил о планах Запада начать войну к 2030 году
«Основные враги — Россия и Беларусь»: Госсекретарь Совбеза заявил о планах Запада начать войну к 2030 году

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия определила «очень серьезную цель» на Украине. Его слова прозвучали после того, как ВСУ перешли к открытым угрозам в адрес РБ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar