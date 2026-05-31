«Основные враги — Россия и Беларусь»: Госсекретарь Совбеза заявил о планах Запада начать войну к 2030 году

Западные страны открыто готовятся к вооружённому конфликту, хотя знают об отсутствии угрозы для них со стороны Минска и Москвы. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу СТВ.

По словам Вольфовича, во всех документах стратегического планирования западных государств закладывается сценарий начала войны на европейском континенте в 2030 году. Именно на это нацелены военные бюджеты Евросоюза.

В качестве главных противников, подчеркнул госсекретарь, Запад рассматривает Российскую Федерацию и Республику Беларусь. При этом на Западе прекрасно видят, что никакой угрозы с территорий этих двух стран нет и быть не может.

Об этом, напомнил Вольфович, неоднократно заявляли и глава Белоруссии Александр Лукашенко, и президент России Владимир Путин, призывая западных партнёров к диалогу.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал утверждения Владимира Зеленского о якобы готовящемся вторжении белорусской армии на Украину, назвав их голословными. Он предположил, что главарь киевского режима «где-то курнул» и повторяет навязанные Западом тезисы, не имеющие под собой реальной почвы.