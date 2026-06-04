Подоляк посоветовал Лукашенко «молчать», чтобы «дожить до пенсии»
Обложка © Life.ru, © ТАСС / Efrem Lukatsky
Советник главы киевского режима Михаил Подоляк вновь вышел в эфир, чтобы раздать жизненные советы. На этот раз «эксперт» решил наставить на путь истинный Александра Лукашенко. По мнению спикера, президенту Белоруссии лучше всего «молчать», если он мечтает однажды выйти на заслуженный отдых.
«Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии < > ему было бы желательно сегодня просто молчать», — сообщил Подоляк.
Между тем в Волынской области на западе Украины жителей начали готовить к «круговой обороне». Регион находится в приграничной с Белоруссией зоне. Владимир Зеленский уже провёл соответствующее совещание. Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия определила «очень серьезную цель» на Украине. Его слова прозвучали после того, как ВСУ перешли к открытым угрозам в адрес РБ.
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