Подоляк посоветовал Лукашенко «молчать», чтобы «дожить до пенсии»

Советник главы киевского режима Михаил Подоляк вновь вышел в эфир, чтобы раздать жизненные советы. На этот раз «эксперт» решил наставить на путь истинный Александра Лукашенко. По мнению спикера, президенту Белоруссии лучше всего «молчать», если он мечтает однажды выйти на заслуженный отдых.