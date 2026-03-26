Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 11:27

Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат «на случай, если враги появятся»

Обложка © Белта

Обложка © Белта

Лидеры КНДР и Белоруссии, Ким Чен Ын и Александр Лукашенко, обменялись подарками в виде оружия, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Северокорейский лидер подарил белорусскому — традиционный меч и сосуд с изображением Лукашенко, украшенный ракушками. Белорусская сторона вручила Ким Чен Ыну автомат собственного производства на базе Калашникова. Лукашенко подчеркнул, что оружие символично и предназначено «на всякий случай, если враги появятся».

На кадрах видно, как лидеры осматривают клинок, а Лукашенко вручает коробочку с монетой в знак соблюдения традиции: «У нас за оружие положено деньги дарить». Ким Чен Ын, в свою очередь, внимательно изучает автомат и проверяет затворную раму.

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поздравление с переизбранием и поддержку
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поздравление с переизбранием и поддержку

Встреча Александра Лукашенко и Ким Чен Ына прошла в столице КНДР. Лидеры прошли по красной дорожке мимо почётного караула под звуки гимнов и артиллерийские залпы. После официальной части президенты направились к монументу «Освобождение». Лукашенко возложил венок и почтил минутой молчания память советских солдат, погибших в борьбе за освобождение Кореи от японской оккупации. Также политики подписали в Пхеньяне договор о дружбе и сотрудничестве.

