24 марта, 23:47

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поздравление с переизбранием и поддержку

Обложка © Life.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый товарищ Владимир Владимирович Путин, я выражаю вам искреннюю благодарность за то, что вы первым направили тёплые и искренние поздравления с тем, что я снова принял тяжёлую обязанность в качестве председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», — приводятся в сообщении слова Ким Чен Ына.

Российский лидер ранее поздравил северокорейского коллегу с переизбранием на высший государственный пост.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет на стороне Москвы

Ране Ким Чен Ын выступил с обвинениями в адрес США, назвав их действия государственным терроризмом. В своём выступлении руководитель страны заявил, что США совершают агрессивные действия по всему миру, прибегая к высокомерному и безрассудному произволу. Ким Чен Ын также подчеркнул, что КНДР намерена выполнять свою миссию и вести за собой «мировое течение к самостоятельности».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
