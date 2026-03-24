Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 03:44

Ким Чен Ын обвинил США в государственном терроризме по всему миру

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с обвинениями в адрес США, назвав их действия государственным терроризмом. Соответствующее заявление прозвучало в программной речи, полный текст которой распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В своём выступлении руководитель страны заявил, что США совершают агрессивные действия по всему миру, прибегая к высокомерному и безрассудному произволу. По его словам, подобное поведение Вашингтона не способно ослабить стремление прогрессивного человечества к независимости и равенству.

«Как уже было отмечено ранее, хотя сейчас США по всему миру совершают государственный терроризм и агрессивные действия, высокомерное и безрассудное насилие и произвол США не ослабили волю прогрессивного человечества, стремящегося противостоять господству и подчинению и осуществить независимость и равенство, а напротив, разжигают антиамериканские чувства и ненависть сил независимости и толкают их к единству и сопротивлению», — говорится в тексте выступления.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что КНДР намерена выполнять свою миссию и вести за собой «мировое течение к самостоятельности». Он выразил уверенность, что силы независимости в конечном счёте преодолеют текущие испытания и станут сильнее гегемонистских устремлений, а построение справедливого многополярного мира будет продвигаться всё более уверенно.

КНДР исключила слово «социалистическая» из названия своей Конституции

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил Южную Корею «враждебным государством» и пообещал полностью отвергать и игнорировать её. По его словам, любое вмешательство Южной Кореи в дела КНДР вызовет «безжалостный» ответ.

Виталий Приходько
