23 марта, 23:46

Ким Чен Ын объявил Южную Корею враждебным государством

Глава КНДР Ким Чен Ын объявил Южную Корею «враждебным государством». Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

«В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать её самыми ясными словами и действиями», — заявил Ким Чен Ын. По его словам, любое вмешательство Южной Кореи в дела КНДР вызовет «безжалостный» ответ.

А ранее правительство Соединённых Штатов представило ежегодный доклад разведывательного сообщества об угрозах безопасности. В документе главными вызовами для национальной безопасности названы Россия, Китай, Иран, КНДР и Пакистан. В числе глобальных и транснациональных угроз также перечислены ракетная опасность, миграционные процессы, киберугрозы и развитие технологий.

Тимур Хингеев
