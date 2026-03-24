Глава КНДР Ким Чен Ын объявил Южную Корею «враждебным государством». Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

«В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать её самыми ясными словами и действиями», — заявил Ким Чен Ын. По его словам, любое вмешательство Южной Кореи в дела КНДР вызовет «безжалостный» ответ.

А ранее правительство Соединённых Штатов представило ежегодный доклад разведывательного сообщества об угрозах безопасности. В документе главными вызовами для национальной безопасности названы Россия, Китай, Иран, КНДР и Пакистан. В числе глобальных и транснациональных угроз также перечислены ракетная опасность, миграционные процессы, киберугрозы и развитие технологий.