КНДР исключила слово «социалистическая» из названия своей Конституции
КНДР на заседании второго дня I сессии ВНС пятнадцатого созыва внесла изменения в Конституцию, убрав из названия слово «социалистическая». Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). С соответствующим докладом выступил председатель ВНС депутат Чо Ён Вон.
«Докладчик сказал, что в соответствии с требованиями нового этапа развития революции внести поправки и дополнения в Конституцию Республики. <...> Это послужит радикальной вехой в создании юридической гарантии социалистического строительства и победоносного продвижения нашего дела. И подробно объяснил содержания законопроекта, в который внесены поправки и дополнения, включая переименование «Социалистической Конституции КНДР» как «Конституции КНДР», — говорится в материале.
Закон «О внесении поправок и дополнений в Социалистическую Конституцию КНДР» был принят единогласно.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил Южную Корею «враждебным государством» и пообещал полностью отвергать и игнорировать её. По его словам, любое вмешательство Южной Кореи в дела КНДР вызовет «безжалостный» ответ.
