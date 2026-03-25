Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет на стороне Москвы

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян всегда будет на стороне Москвы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и непоколебимая воля», — говорится в сообщении.

Северокорейский лидер направил письмо президенту России Владимиру Путину. В послании он поблагодарил российского лидера за поздравление с переизбранием на пост председателя Государственных дел КНДР. Ким Чен Ын отметил, что отношения между двумя странами развиваются на основе союзнического взаимодействия и взаимной поддержки. Он подчеркнул, что сотрудничество направлено на защиту суверенитета и благополучие народов.

По его словам, доверие между сторонами обеспечивает устойчивое развитие связей и открывает возможности для долгосрочного партнёрства. Также он передал российскому президенту и гражданам страны тёплые пожелания.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на высший государственный пост. В обращении он отметил поддержку курса северокорейского руководства. Российский лидер указал, что решение Верховного Народного Собрания отражает доверие общества к проводимой политике. Речь шла о задачах в сфере экономики, безопасности и укрепления суверенитета. Москва также подчеркнула значение развития двустороннего взаимодействия.