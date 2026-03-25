Лукашенко и Ким Чен Ын приступили к переговорам в Пхеньяне

В столице КНДР проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщило агентство БелТА.

На центральной площади, носящей имя Ким Ир Сена, основателя Северной Кореи, состоялась торжественная встреча. Главы государств проследовали по красной дорожке мимо выстроившегося почетного караула. В это время звучали государственные гимны, сопровождаемые артиллерийскими салютами.По завершении официальной части, Лукашенко и Ким Чен Ын направились к монументу «Освобождение». Белорусский президент возложил венок к мемориалу и почтил минутой молчания память советских солдат, павших в борьбе за освобождение Кореи от японской оккупации.

Сейчас стороны проводят переговоры в Пхеньяне, где обсуждаются вопросы взаимодействия стран.

Напомним, что поездка проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Белорусский лидер будет находится в стране в период с 25 по 26 марта. Лидеры планируют обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и определить направления для возможной реализации совместных проектов.