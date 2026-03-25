25 марта, 05:31

Лукашенко прилетел в КНДР к Ким Чен Ыну

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил официальный визит в КНДР. Данную информацию подтвердили в агентстве БелТА.

Ранее пресс-служба главы государства уточняла, что поездка проходит по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Белорусский лидер будет находиться в этой стране с 25 по 26 марта.

Основным событием программы станут переговоры руководителей двух государств. Стороны намерены обсудить весь спектр направлений двусторонних отношений, а также обозначить наиболее перспективные сферы для реализации совместных проектов.

В Минске отметили, что цель визита — укрепить договорно-правовую базу. Власти рассчитывают, что диалог на высшем уровне поспособствует активизации взаимодействия между Минском и Пхеньяном.

Лукашенко установил безвиз в Белоруссию для граждан 71 страны

Между тем российский лидер Владимир Путин готовится к поездке в Китай. Визит президента официально анонсирован в начале 2026 года. МИД пообещал назвать сроки поездки в ближайшее время.

