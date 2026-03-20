«Коля Лукашенко 2.0»: Кореевед объяснил, почему дочь Ким Чен Ына не станет его преемницей

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в беседе с «Лентой.ру» развеял слухи о возможном преемничестве дочери лидера КНДР Ким Чен Ына. По мнению эксперта, эти разговоры не имеют под собой оснований.

Кореевед отметил, что Ким Чжу Э действительно часто сопровождает отца на военных мероприятиях и явно интересуется техникой. Но на партийно-хозяйственных объектах она появляется значительно реже. При этом у девочки нет специальных титулов, а слухи о том, что её назначили куратором ракетной программы, он назвал «борзописной» антипхеньянской пропагандой.

Асмолов напомнил, что новость появилась не в официальных северокорейских СМИ, а в южнокорейской газете, которая известна своими непроверенными утечками со ссылкой на разведку. В массовом сознании россиян, по его словам, КНДР остаётся экзотической страной, где якобы можно назначить 12-летнюю девочку ответственной за ракеты. Это говорит о том, что при упоминании Северной Кореи у людей отказывает критическое мышление.

Эксперт сравнил ситуацию с сыном белорусского президента Николаем Лукашенко. На определённом этапе мальчик тоже постоянно появлялся рядом с отцом, и антибелорусская пропаганда строила версии о его преемничестве. Однако сейчас о нём давно ничего не слышно. Так же, по мнению Асмолова, обстоят дела и с дочерью Ким Чен Ына.

Ранее Life.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын на учениях прокатился на новейшем танке вместе с дочерью. Политик наблюдал за тактическими действиями пехоты и бронетанковых подразделений, а также находился на броне танка вместе с военными. Внутри машины рядом с ним находилась Ким Чжу Э.