Ким Чен Ын на учениях прокатился на новейшем танке вместе с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатился на новейшем танке вместе с дочерью во время учений на военной базе. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу корпуса столичной обороны. Он наблюдал за тактическими действиями пехоты и бронетанковых подразделений, а также находился на броне танка вместе с военными. Внутри машины рядом с ним находилась его дочь.

«Боевые свойства нашего основного танка несравнимо превосходны. Отныне наши сухопутные войска будут масштабно вооружаться этими превосходными новейшими танками, и наши бронетанковые силы будут развиваться до более высокой ступени», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в учениях участвовали подразделения специального назначения, бронетанковые силы и резервные части. Во время манёвров ударные беспилотники наносили удары по объектам условного противника, а противотанковые подразделения поражали цели. Также на полигоне провели демонстрацию танковой роты, оснащённой новейшей техникой. В ходе испытаний проверили систему активной защиты, которая, по данным агентства, перехватывала ракеты и беспилотники с высокой точностью.

Ким Чен Ын заявил, что разработка ключевых технологий танка заняла около семи лет. Он отметил, что машина оснащена современными средствами управления огнём, радиоэлектронной борьбы и комплексом защиты.

Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью принимал участие в стрельбах из новейшей снайперской винтовки. Лидер КНДР передал это оружие военным командирам и проверил его на практике. Сообщалось, что все выстрелы достигли цели. В ходе мероприятия Ким Чен Ын подчеркнул значение новых разработок и отметил вклад военных в укрепление обороноспособности страны.